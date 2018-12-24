Стало известно, в какую сумму обойдется Таллинну новогодний фейерверк
24 декабря 2018, 18:31
В Таллинне салют в честь окончания года, когда Эстонская Республика праздновала 100-летие, будет запущен с горки Харью – в течение восьми минут в воздух взовьются 1662 ракеты разного калибра. Стоимость фейерверка – 14 000 евро, что сравнимо с прошлым годом, передает Rus.ERR.
Огненное шоу организовывает компания Pyrocom OÜ, которая девять лет создавала световые эффекты для фестиваля "Свет шагает", передает ERR.
Юбилейный для Эстонии год завершится в Таллинне 31 декабря бесплатным концертом на площади Вабадузе и фейерверком. Затем прозвучит новогоднее обращение президента Керсти Кальюлайд и совместное исполнение гимна.