Стало известно, в какую сумму обойдется Таллинну новогодний фейерверк

В Таллинне салют в честь окончания года, когда Эстонская Республика праздновала 100-летие, будет запущен с горки Харью – в течение восьми минут в воздух взовьются 1662 ракеты разного калибра. Стоимость фейерверка – 14 000 евро, что сравнимо с прошлым годом, передает Rus.ERR.