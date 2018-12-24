Пн, 24.12.2018
Надо объяснять, что миграционное соглашение направлено на то, чтобы сюда не попадали нелегальные мигранты. Юри Ратас
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Стало известно, в какую сумму обойдется Таллинну новогодний фейерверк

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Фейерверк. Иллюстративное фото.

ФОТО: SCANPIX

В Таллинне салют в честь окончания года, когда Эстонская Республика праздновала 100-летие, будет запущен с горки Харью – в течение восьми минут в воздух взовьются 1662 ракеты разного калибра. Стоимость фейерверка – 14 000 евро, что сравнимо с прошлым годом, передает Rus.ERR.

Огненное шоу организовывает компания Pyrocom OÜ, которая девять лет создавала световые эффекты для фестиваля "Свет шагает", передает ERR.

Юбилейный для Эстонии год завершится в Таллинне 31 декабря бесплатным концертом на площади Вабадузе и фейерверком. Затем прозвучит новогоднее обращение президента Керсти Кальюлайд и совместное исполнение гимна.

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