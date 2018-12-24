Пн, 24.12.2018
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  • На парковке перед магазином назревает скандал из-за фургона с предвыборной рекламой

На парковке перед магазином назревает скандал из-за фургона с предвыборной рекламой

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Фургон с предвыборной рекламой волостного старейшины Тырва Майдо Руузманна перед валгаским магазином Magaziin.

ФОТО: Tiit Loim / Lõuna-Eesti Postimees

Фургон с предвыборной рекламой, принадлежащий волостному старейшине Тырва Майдо Руузманну, в пятницу стоял на парковке магазина Magaziin в Валга. Жительница города подняла вопрос, правильно ли в предпраздничное время занимать рекламой парковочное место, передает Lõuna-Eesti Postimees.

"Предрождественское время - очень быстрое, в магазинах больше народа и даже в нашем маленьком городе Валга тяжело найти парковочное место. Неужели Партия реформ должна именно сейчас занимать парковочное место своей рекламой?" - задается вопросом жительница Валга в группе Valgakad в социальной сети.

Ранее фургон был припаркован через дорогу на парковке Maxima. В пятницу Руузманн сказал, что желает всем спокойных праздников, а транспортное средство припарковал напротив Magaziin временно и уберет его оттуда. "Это автобус коллектива нашей кампании, с ним мы в разных местах занимаемся предвыборной кампанией на выборах в Рийгикогу. Сейчас он не в пути, поэтому, очевидно, где-то стоит", - сказал он.

Если фургон кому-то мешает, то, по словам волостного старейшины, его передвинут. "Когда я туда ездил, там не было ни одного автомобиля", - сказал он.

Чего-то нового или особого Руузманн в нынешней предвыборной кампании не показал: "Во время выборов кандидаты становятся заметными. Ничего необычного удивительного и ничего, я думаю, необычного".

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