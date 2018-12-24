На парковке перед магазином назревает скандал из-за фургона с предвыборной рекламой

"Предрождественское время - очень быстрое, в магазинах больше народа и даже в нашем маленьком городе Валга тяжело найти парковочное место. Неужели Партия реформ должна именно сейчас занимать парковочное место своей рекламой?" - задается вопросом жительница Валга в группе Valgakad в социальной сети.

Ранее фургон был припаркован через дорогу на парковке Maxima. В пятницу Руузманн сказал, что желает всем спокойных праздников, а транспортное средство припарковал напротив Magaziin временно и уберет его оттуда. "Это автобус коллектива нашей кампании, с ним мы в разных местах занимаемся предвыборной кампанией на выборах в Рийгикогу. Сейчас он не в пути, поэтому, очевидно, где-то стоит", - сказал он.

Если фургон кому-то мешает, то, по словам волостного старейшины, его передвинут. "Когда я туда ездил, там не было ни одного автомобиля", - сказал он.