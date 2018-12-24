Молодежная организация EKRE оказалась в шаге от скандала

Читатель прислал в редакцию фотографию, сделанную в Таллинне, на которой можно увидеть, что на световой рекламе перед офисом Социал-демократической партии Эстонии еще в прошлую среду была наклейка организации Sinine Äratus с нарисованным Юри Арраку персонажем эстонской мифологии Суур Тыллем.

Когда Аррак в последний раз узнал, что его работы используются без разрешения в рекламных целях, он связался с организацией, защищающей авторские права.

Председатель Sinine Äratus Руубен Каалеп сказал, что наклейка осталась по невнимательности и заверил, что сознательно наклейки уже давно не распространяются.