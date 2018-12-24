Пн, 24.12.2018
Взгляды людей, считающих себя эстонскими националистами, могут быть диаметрально противоположными. Давид Всевиов

Молодежная организация EKRE оказалась в шаге от скандала

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Реклама молодежной организации Sinine Äratus в Таллинне, в которой использовано произведение художника Юри Арраку.

ФОТО: Lugeja foto

Хотя Sinine Äratus, молодежная организация  Консервативной народной партии Эстонии (EKRE), пришла к соглашению с художником Юри Арраку о том, что больше его творчество не будет использоваться, все же наклейки организации с его рисунками еще можно увидеть, передает Lõuna-Eesti Postimees.

Читатель прислал в редакцию фотографию, сделанную в Таллинне, на которой можно увидеть, что на световой рекламе перед офисом Социал-демократической партии Эстонии еще в прошлую среду была наклейка организации Sinine Äratus с нарисованным Юри Арраку персонажем эстонской мифологии Суур Тыллем.

Когда Аррак в последний раз узнал, что его работы используются без разрешения в рекламных целях, он связался с организацией, защищающей авторские права.

Председатель Sinine Äratus Руубен Каалеп сказал, что наклейка осталась по невнимательности и заверил, что сознательно наклейки уже давно не распространяются.

На вопрос, могут ли наклейки, которые они изъяли из употребления, вновь появиться на улицах, Каалеп ответил: "Ничего не поделаешь".

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ