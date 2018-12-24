Молодежная организация EKRE оказалась в шаге от скандала

Хотя Sinine Äratus, молодежная организация Консервативной народной партии Эстонии (EKRE), пришла к соглашению с художником Юри Арраку о том, что больше его творчество не будет использоваться, все же наклейки организации с его рисунками еще можно увидеть, передает Lõuna-Eesti Postimees.
Читатель прислал в редакцию фотографию, сделанную в Таллинне, на которой можно увидеть, что на световой рекламе перед офисом Социал-демократической партии Эстонии еще в прошлую среду была наклейка организации Sinine Äratus с нарисованным Юри Арраку персонажем эстонской мифологии Суур Тыллем.
Когда Аррак в последний раз узнал, что его работы используются без разрешения в рекламных целях, он связался с организацией, защищающей авторские права.
Председатель Sinine Äratus Руубен Каалеп сказал, что наклейка осталась по невнимательности и заверил, что сознательно наклейки уже давно не распространяются.
На вопрос, могут ли наклейки, которые они изъяли из употребления, вновь появиться на улицах, Каалеп ответил: "Ничего не поделаешь".