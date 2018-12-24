Нефть обновила рекорд

Таким образом, стоимость фьючерса на баррель Brent с поставкой в феврале 2019 года в ходе торгов на бирже опустилась на 3,59 процента. Ранее падение не превышало трех процентов. В последний раз нефть находилась на уровне ниже 52 долларов за баррель 4 сентября 2017 года.