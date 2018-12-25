В результате теракта в Кабуле погибли более 40 человек

Во второй половине дня начиненный взрывчаткой автомобиль сдетонировал рядом с многоэтажным зданием, где расположены правительственные учреждения, пишет DW.com. Затем внутрь одного из министерств ворвались вооруженные огнестрельным оружием террористы, сказал официальный представитель МВД Афганистана Наджиб Даниш.

Нападавшие перемещались по коридорам, стреляя в людей, а также обстреливали соседние здания из окон. По словам Даниша, после продолжавшегося несколько часов боя трое нападавших были убиты, ситуация вновь под контролем афганских сил безопасности. Пока продолжалась операция по обезвреживанию, несколько сотен служащих забаррикадировались внутри офисных помещений. Полицейским удалось эвакуировать оттуда 357 человек.

Обострение ситуации в Афганистане

Пока никто не взял на себя ответственность за нападение. Только за этот год в столице Афганистана произошло 22 больших теракта, общее число погибших при этом превысило 500 человек. Ответственность за большую часть этих нападений взяло на себя действующее в Афганистане крыло группировки "Исламское государство" (ИГ), к терактам также причастно радикальное движение "Талибан", контролирующее в настоящее время почти половину территории страны.

В целом ситуация с безопасностью в Афганистане непрерывно ухудшается. Каждый день в боях с талибами гибнут в среднем 35 солдат и полицейских. 23 декабря произошли замены руководителей Минобороны и МВД, новые исполняющие обязанности министров считаются сторонниками жесткой линии в борьбе с "Талибаном".