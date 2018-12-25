Галерея: смотрите, какие рождественские елки украшают города по всему миру

Ватикан, Италия

В сердце Ватикана уже зажглась главная елка. В этом году ее высота достигает 21 метра, привезенная она из региона Кансильйо, на северо-востоке Италии. Рядом с елкой открыли и рождественскую композицию. Изготовили скульптуры из езольського песка. На это ушло 700 тонн материала. Руководил работами американских художник Ричард Варано.

Вашингтон, США

Более традиционно готовятся к праздникам в США. Главная зеленая красавица засияла в Вашингтоне перед зданием Капитолия. Дерево привезли из национального парка Вилламетт.

Нью-Йорк, США

Самая известная и популярная рождественская елка США, которую устанавливают и наряжают около небоскреба Рокфеллер-центр в Нью-Йорке. Традиция устанавливать ель в Рокфеллер-центре началась еще в 1931 году, но тогда это было скромное деревце, украшенное парой гирлянд. Сейчас же главная елка страны является настоящим гигантом, высота дерева - 24 метра, а вес около 10 тонн, на ее украшение уходит 2 недели кропотливой работы, более 30 тысяч разноцветных лампочек, 8-километровая гирлянда и звезда, усыпанная кристаллами Сваровски.

Париж, Франция

Париж является центром мировой моды, а потому самая нарядная, стильная и гламурная рождественская елка в мире находится именно тут. Новогодняя елка должна соответствовать статусу, поэтому лесную красавицу традиционно устанавливают в универмаге Лафайет с тысячами люксовых бутиков и ювелирных магазинов. В отличие от прочих елок, парижская новогодняя ель всегда украшена стильно и каждый год по-разному. То ее украсят кристаллами Сваровски, то превратят в сказочную панораму. Идеи у дизайнеров не кончаются, и каждый Новый год туристы приезжают в Париж, чтобы увидеть, какой же наряд для ели придумали в этом году.

Прага, Чехия

В самые первые выходные декабря на Староместской площади зажгли огни на главной рождественской ели. Главную елку чешской столицы традиционно выбирают всей страной. Деревни соревнуются за право привезти в Прагу самую красивую елку, дизайнеры участвуют в конкурсе на право ее оформить. В этом году высота ели составляет 22 метра, и она украшена 36 тысячами лампочек, сотней гигантских пряничных человечков и 30 гирляндами.

Москва,Россия

Главная елка России на Соборной пощади Кремля в Москве высотой 27 метров была срублена рядом с деревней Еремино Щелковского района Московской области и была установлен 24 декабря 2018 года.