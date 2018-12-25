Число жертв цунами в Индонезии превысило 400 человек

По уточненным данным, количество погибших в результате цунами, обрушившегося на индонезийские острова Ява и Суматра, превысило 400 человек. Не менее 1500 человек получили ранения, более 150 человек числятся пропавшими без вести, сообщили во вторник, 25 декабря, власти Индонезии.
В результате катастрофы около 11 700 человек остались без крова. По данным индонезийского Агентства метеорологии, климатологии и геофизики (BMKG), причиной цунами могло стать извержение вулкана Анак-Кракатау и вызванный им подводный оползень, пишет DW.com.
Международное сообщество предлагает помощь
Евросоюз готов предоставить Индонезии всю необходимую помощь, заявила в Брюсселе глава европейской дипломатии Федерика Могерини. Свои соболезнования Индонезии также высказал президент США Дональд Трамп. Помощь в спасательных и восстановительных работах правительству Индонезии предложил и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш.
Ранее, 28 сентября, у побережья индонезийского острова Сулавеси произошли два сильных землетрясения. На город Палу обрушилось цунами высотой до двух метров. Тогда жертвами природных стихий стали около 2000 человек, свыше 4000 пострадали.