Число жертв цунами в Индонезии превысило 400 человек

По уточненным данным, количество погибших в результате цунами, обрушившегося на индонезийские острова Ява и Суматра, превысило 400 человек. Не менее 1500 человек получили ранения, более 150 человек числятся пропавшими без вести, сообщили во вторник, 25 декабря, власти Индонезии.