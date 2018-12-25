Вт, 25.12.2018
Взгляды людей, считающих себя эстонскими националистами, могут быть диаметрально противоположными. Давид Всевиов
  • Rus.Postimees.ee
  • За рубежом
  • Видео: в Сиднее из-за угрозы обрушения небоскреба эвакуировали тысячи человек

Видео: в Сиднее из-за угрозы обрушения небоскреба эвакуировали тысячи человек

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Sydney kesklinnas evakueeriti augustis valminud kortermaja, mille elanikud kuulsid raginat.

ФОТО: MICK TSIKAS / EPA / Scanpix

В австралийском городе Сидней спасатели экстренно эвакуировали почти три тысячи человек из жилой зоны в районе Олимпийского парка, пишет Postimees.

Жильцы 38-этажного небоскреба днем сообщили в полицию о громком треске в стенах на уровне десятого этажа. По предварительной информации, здание, построенное в августе, внезапно дало усадку на два миллиметра.

В электронном письме к жителям соседнего многоквартирного дома говорится, что эвакуация была проведена, потому что "существует вероятность того, что башня рухнет".

Стоит отметить, что строительство этого небоскреба, по данным Би-би-си, завершилось в начале нынешнего года.

Спасатели прибыли на место через полчаса. Некоторые двери в небоскребе заклинило. Их пришлось взламывать, чтобы вывести людей. Полиция оцепила зону в радиусе одного километра от здания, перекрыла улицы и железнодорожную станцию.

Небоскреб отключили от электричества, газо- и водоснабжения. Специалисты сейчас оценивают, насколько велик риск обрушения здания. Там расположены 392 квартиры, супермаркет и детский центр.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ