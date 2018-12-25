Видео: в Сиднее из-за угрозы обрушения небоскреба эвакуировали тысячи человек

Жильцы 38-этажного небоскреба днем сообщили в полицию о громком треске в стенах на уровне десятого этажа. По предварительной информации, здание, построенное в августе, внезапно дало усадку на два миллиметра.

В электронном письме к жителям соседнего многоквартирного дома говорится, что эвакуация была проведена, потому что "существует вероятность того, что башня рухнет".

Стоит отметить, что строительство этого небоскреба, по данным Би-би-си, завершилось в начале нынешнего года.

Спасатели прибыли на место через полчаса. Некоторые двери в небоскребе заклинило. Их пришлось взламывать, чтобы вывести людей. Полиция оцепила зону в радиусе одного километра от здания, перекрыла улицы и железнодорожную станцию.