Видео: в Сиднее из-за угрозы обрушения небоскреба эвакуировали тысячи человек

В австралийском городе Сидней спасатели экстренно эвакуировали почти три тысячи человек из жилой зоны в районе Олимпийского парка, пишет Postimees.
Жильцы 38-этажного небоскреба днем сообщили в полицию о громком треске в стенах на уровне десятого этажа. По предварительной информации, здание, построенное в августе, внезапно дало усадку на два миллиметра.
В электронном письме к жителям соседнего многоквартирного дома говорится, что эвакуация была проведена, потому что "существует вероятность того, что башня рухнет".
Стоит отметить, что строительство этого небоскреба, по данным Би-би-си, завершилось в начале нынешнего года.
Спасатели прибыли на место через полчаса. Некоторые двери в небоскребе заклинило. Их пришлось взламывать, чтобы вывести людей. Полиция оцепила зону в радиусе одного километра от здания, перекрыла улицы и железнодорожную станцию.
Небоскреб отключили от электричества, газо- и водоснабжения. Специалисты сейчас оценивают, насколько велик риск обрушения здания. Там расположены 392 квартиры, супермаркет и детский центр.