Шипулин объявил о завершении карьеры

Биатлонист рассказал, что на его решение повлияли подозрения в применении допинга и обыски австрийской полиции, проведенные из-за этого. Также Шипулин пожаловался на проблемы со здоровьем, которые мешают ему выступать на высоком уровне, передает «Лента.ру».

Последним стартом спортсмена станет «Рождественская гонка» 29 декабря.

В начале декабря австрийская полиция нанесла визит Шипулину и ряду российских биатлонистов. Всем им предъявили обвинения в нарушении антидопинговых правил во время чемпионата мира 2017 года. Шипулин назвал обвинения бредом.

Перед началом сезона биатлонист жаловался на то, что пребывает в плохой физической форме, и признался, что не чувствует желания участвовать в сборах национальной команды. Однако затем он поменял решение и возобновил спортивную карьеру.