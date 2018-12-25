На железнодорожном переезде автомобиль столкнулся с поездом

К счастью, в результате столкновения никто не пострадал, а поезд остался на рельсах. Движение на месте аварии нарушено, полиция выясняет обстоятельства произошедшего.

Как сообщили в полиции, водитель машины был трезв. Сначала он не заметил поезд, а когда тот оказался рядом — автомобилист не успел затормозить. К настоящему времени движение поездов восстановлено. Как автомобиль, так и поезд смогли покинуть место ДТП самостоятельно. Далее делом займется страховая.

На данном участке шоссе дорожное покрытие скользкое. Полиция напомнила, что при приближении к железнодорожному переезду, следует сбавить скорость и убедиться в безопасности маневра.

По словам пресс-секретаря Eesti Raudtee Моники Лиллес, в первой половине 2019 года на данном переезде установят как светофор, так и шлагбаум.

ДТП в Кулна с участием грузовика. ФОТО: Snder Ilvest