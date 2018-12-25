На железнодорожном переезде автомобиль столкнулся с поездом
Сегодня в 9.50 в полицию поступило сообщение, что в Харьюмаа на железнодорожном переезде Кулна автомобиль врезался в пассажирский поезд.
К счастью, в результате столкновения никто не пострадал, а поезд остался на рельсах. Движение на месте аварии нарушено, полиция выясняет обстоятельства произошедшего.
Как сообщили в полиции, водитель машины был трезв. Сначала он не заметил поезд, а когда тот оказался рядом — автомобилист не успел затормозить. К настоящему времени движение поездов восстановлено. Как автомобиль, так и поезд смогли покинуть место ДТП самостоятельно. Далее делом займется страховая.
На данном участке шоссе дорожное покрытие скользкое. Полиция напомнила, что при приближении к железнодорожному переезду, следует сбавить скорость и убедиться в безопасности маневра.
По словам пресс-секретаря Eesti Raudtee Моники Лиллес, в первой половине 2019 года на данном переезде установят как светофор, так и шлагбаум.
На железнодорожном переезде Кулна, в настоящее время не оборудованном светофором и шлагбаумом, аварии происходили и раньше. В феврале этого года здесь произошла тяжелая авария, когда нетрезвый водитель грузовика выехал на пути перед поездом, в результате чего состав сошел с рельсов, а повреждения разной тяжести получили девять человек.