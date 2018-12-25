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  • Автомобиль вылетел с дороги и перевернулся: пострадала 59-летняя женщина

Автомобиль вылетел с дороги и перевернулся: пострадала 59-летняя женщина

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Sinine vilkur.

ФОТО: Dmitri Kotjuh/ Järva Teataja /

В понедельник, 24 декабря, около 09.08 в волости Пыльтсамаа Йыгеваского уезда произошло ДТП, в котором пострадал человек.

Инцидент имел место на 149-м километре шоссе Таллинн — Тарту — Выру — Лухамаа, где легковой автомобиль Peugeot 307, которым управляла 31-летняя женщина, выехал на полосу встречного движения, съехал в кювет, а затем перевернулся на крышу.

Находившуюся в машине 59-летнюю пассажирку доставили в Клинику Тартуского университета.

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