Автомобиль вылетел с дороги и перевернулся: пострадала 59-летняя женщина

Инцидент имел место на 149-м километре шоссе Таллинн — Тарту — Выру — Лухамаа, где легковой автомобиль Peugeot 307, которым управляла 31-летняя женщина, выехал на полосу встречного движения, съехал в кювет, а затем перевернулся на крышу.