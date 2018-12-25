Рождество едва не обернулось трагедией для семьи из Кохтла-Ярве

По словам ответственного дежурного Спасательного департамента Мартина Ламбинга, в пожарах никто не погиб, но, к сожалению, есть пострадавшие. «Кроме пожаров, спасатели отреагировали на несколько ДТП, где нужна была их помощь. Обращаем внимание водителей на то, что дороги скользкие, поэтому за рулем нужно быть предельно внимательными», - сказал Ламбинг.

Самые важные поступившие в Спасательный департамент вызовы:

- Вчера, 24 декабря, в 11:07 в Кохтла-Ярве в ванной произошла утечка в газовом котле. 13-летнему мальчику, который, скорее всего, именно там отравился угарным газом, была оказана первая помощь. Спасатели обнаружили утечку газа и проветрили квартиру. Также они осмотрели другие жилые помещения. В квартире был дымовой датчик, но не было датчика угарного газа.

- В тот же день 20:07 в Валга горел гараж. Пострадала женщина, ее отвезли в больницу. Спасатели потушили пожар.

- Сегодня, 25 декабря, в 03:59 в одной из квартир в пятиэтажном здании на улице Уус-Малева произошел пожар, один человек получил ожоги и был доставлен в больницу. Спасатели потушили пожар и воспрепятствовали дальнейшему распространению огня.

Спасатели призывают жителей Эстонии не забывать о безопасности в своих домах. Ни в коем случае нельзя оставлять без присмотра горящие свечи, желательно на ночь выключать и электрические свечи. Поскольку к настоящему моменту елки уже какое-то время постояли в комнате, они стали сухими и легковоспламеняющимися.