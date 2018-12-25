Мальчик звонил спросить, где Санта-Клаус. Ему ответил Трамп: «Ты еще веришь в Санту?»

NORAD относится к числу жизненно важных государственных учреждений и потому и в эти дни работает в обычном режиме, несмотря на случившийся «шатдаун» - частичное прекращение деятельности федерального правительства.

Президент США и его жена тоже отвечали на звонки детей, сидя под двумя большими елками, установленными в парадной столовой Белого дома. С одним из мальчиков у президента состоялся такой разговор: «Алло, это Колман? Счастливого рождества! Как дела?... В школе все нормально?...» И вот тут Дональд Трамп не смог скрыть своего удивления, узнав, что семилетний Колман верит в Санту.

Ответ было не разобрать, но, наверное, Колман, в свою очередь, удивился тому, что президент Соединенных Штатов не знает таких очевидных вещей. Как можно не верить в Санта-Клауса? Посмотрите на фото - какие еще нужны доказательства!

Остальные звонки прошли без недопонимания, но с теплыми поздравлениями от семейства Трампов.

«Я надеюсь, что твои мечты сбудутся!» - сказала Мелания одному из звонивших.