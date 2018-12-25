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Французы признали неудачным переход Александра Головина в "Монако"

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Александр Головин.

ФОТО: NOBERT SCANELLA/imago/PanoramiC/scanpix

Переход полузащитника сборной России по футболу Александра Головина из московского ЦСКА в "Монако" попал в число трансферных неудач клубов высшего дивизиона французского футбола в летний период дозаявок по версии местного издания Le 10 Sport.

В текущем сезоне российский хавбек сыграл 13 матчей во всех турнирах за монегасков, которые занимают предпоследнее место в турнирной таблице чемпионата Франции. На счету Александра две голевые передачи, пишет Newsru.com.

На прошлой неделе он был дисквалифицирован на четыре матча после удаления во встрече с "Лионом". Две игры перед этим россиянин пропустил по причине болезни.

Помимо трансфера Головина, провальными признаны переходы в "Марсель" хавбеков Кевина Стротмана и Неманьи Радоньича, а также защитника Дуе Чалеты-Цара. Не оправдал надежд еще один новичок "Монако" - полузащитник Насер Шадли.

Кроме того, в десятку разочарований вошли переходы Гансо ("Амьен"), Маджид Уорис ("Нант"), Мэтт Миазга ("Нант"), Мизиан Маолида ("Ницца"), Яннис Салибур ("Сент-Этьен").

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