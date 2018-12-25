Французы признали неудачным переход Александра Головина в "Монако"

В текущем сезоне российский хавбек сыграл 13 матчей во всех турнирах за монегасков, которые занимают предпоследнее место в турнирной таблице чемпионата Франции. На счету Александра две голевые передачи, пишет Newsru.com.

На прошлой неделе он был дисквалифицирован на четыре матча после удаления во встрече с "Лионом". Две игры перед этим россиянин пропустил по причине болезни.

Помимо трансфера Головина, провальными признаны переходы в "Марсель" хавбеков Кевина Стротмана и Неманьи Радоньича, а также защитника Дуе Чалеты-Цара. Не оправдал надежд еще один новичок "Монако" - полузащитник Насер Шадли.

Mercato : Strootman, Ganso, Golovin… Quel est le plus gros flop du mercato estival ? https://t.co/0shoOGIXFA pic.twitter.com/QuZ77obaT8 — le10sport (@le10sport) 24 декабря 2018 г.