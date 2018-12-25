Вт, 25.12.2018
Надо объяснять, что миграционное соглашение направлено на то, чтобы сюда не попадали нелегальные мигранты. Юри Ратас

В сочельник в Эстонии на свет появилось 17 детей

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Младенец. Снимок иллюстративный.

ФОТО: Arvo Meeks

В сочельник, 24 декабря, в роддомах по всей Эстонии на свет появилось 17 малышей, из которых десять мальчиков и семь девочек.

Больше всего детей родилось в Таллинне: в роддоме Пельгулинна – восемь и в Восточно-Таллиннской центральной больнице – семь новорожденных.

В других регионах Эстонии на свет появились лишь два ребенка. В больницах Раквере и Пыльва родилось по одному мальчику.

В прошлом году в сочельник родилось 33 малыша, то есть в два раза больше, чем сейчас.

Наши поздравления свежеиспеченным родителям!

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