В сочельник в Эстонии на свет появилось 17 детей
25 декабря 2018, 12:15
В сочельник, 24 декабря, в роддомах по всей Эстонии на свет появилось 17 малышей, из которых десять мальчиков и семь девочек.
Больше всего детей родилось в Таллинне: в роддоме Пельгулинна – восемь и в Восточно-Таллиннской центральной больнице – семь новорожденных.
В других регионах Эстонии на свет появились лишь два ребенка. В больницах Раквере и Пыльва родилось по одному мальчику.
В прошлом году в сочельник родилось 33 малыша, то есть в два раза больше, чем сейчас.
Наши поздравления свежеиспеченным родителям!