В сочельник в Эстонии на свет появилось 17 детей

Больше всего детей родилось в Таллинне: в роддоме Пельгулинна – восемь и в Восточно-Таллиннской центральной больнице – семь новорожденных.

В других регионах Эстонии на свет появились лишь два ребенка. В больницах Раквере и Пыльва родилось по одному мальчику.

В прошлом году в сочельник родилось 33 малыша, то есть в два раза больше, чем сейчас.