Гринч.

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Грустнее праздника на Уолл-стрит не было никогда. Индекс S&P 500 упал почти на 3%, пережив худший рождественский сочельник в истории. Индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ потерял 2,21%, Dow Jones - 2,91%.

Нефть марки Brent закрылась на отметке 50,43 доллара за баррель. Ниже 51 доллара цена опускалась в последний раз в августе 2017 года.

Затем распродажи прошли на японской бирже. Индекс Nikkei 225 упал на 5% и закрылся на уровне 19,155 пункта - впервые с сентября 2017 года.

Торги в Москве также начались с падения индексов. К 12:55 индекс РТС снижается почти на 2,5%, Московской биржи - на 1,8%.

Накануне оба основных индекса российского рынка - долларовый РТС и рублевый Мосбиржи - закрылись в красной зоне - минус 0,7% и минус 1,1%. Во вторник доллар укрепляется - к полудню прибавил 25 копеек.