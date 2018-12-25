Панические распродажи

Западные аналитики менее сдержанны в комментариях и описывают происходящее словами «паника» и «страх».

«Это похоже на панические распродажи. Рынки „учитывают“ замедление мировой экономики и заранее пересматривают в сторону уменьшения корпоративные прибыли», - сказал агентству Блумберг Нобухико Курамочи из Mizuho Securities Co. в Токио.

Что же является источником проблем трейдеров по всему миру?

Федеральная резервная система США (ФРС) в прошлую среду повысила базовую ставку на 0,25 процентных пункта до 2,25-2,5%. Это было уже четвертое повышение ставки ФРС в этом году.

В следующем году, согласно документам регулятора, большинство членов совета директоров, принимающих решения о ставке, ожидают ее повышения до 2,9%. По этой причине руководство ФРС разругалось с президентом США Дональдом Трампом, который в «Твиттере» призывал регулятора остановиться и не повышать ставку.

Блумберг со ссылкой на источники писал, что Трамп якобы обсуждает возможность уволить назначенного год назад главу ФРС Джерома Пауэлла. Атаковал Трамп ФРС и публично.

«Единственная проблема нашей экономики - это ФРС, - написал Трамп в понедельник в „Твиттере“. - В ФРС не чувствуют рынков, не понимают необходимости вести торговые войны или иметь сильный доллар, и даже необходимости „шатдауна“», - возмущался президент США. ФРС, по его словам, похожа «на сильного игрока в гольф, который не может набрать очки, потому что не может попасть в лунку».

Приостановка работы правительства США – «шатдаун» - на фоне разногласий с Белым домом по поводу финансирования строительства стены на границе с Мексикой стала еще одной причиной падения индексов. Временно приостановлена работа девяти из 15 федеральных ведомств.

Подлил масла в огонь и глава американского Минфина Стивен Мнучин. 23 декабря казначейство США сообщило, что он пообщался с главами шести крупнейших банков США - Goldman Sachs, Citi, Bank of America, JP Morgan Chase, Morgan Stanley и Wells Fargo.

Вопрос, который интересовал Мнучина, заключался в том, достаточно ли у банков денег. Согласно заявлению казначейства, главы банков подтвердили, что у них достаточно ликвидности, чтобы поддерживать свои операции, и никаких проблем с этим не возникало.

«В США уже дошло до того, что министр финансов обзванивает крупнейшие банки страны в попытке успокоить финансовый мир и затормозить падение», - пишут аналитики БКС.

«Честно говоря, я думал, что это только больше нервирует рынки и создаст еще больше паники и страха, хотя по идее должно дать уверенности», - сказал Майкл О'Рурк из JonesTrading по поводу действий Мнучина.

После заявления казначейства биржи только продолжили падение. А Блумберг написал, что теперь сам Мнучин может стать новой мишенью Трампа. Президент недоволен тем, что происходит на рынках и ищет виноватого.

Как дела в России?

Российский рубль накануне укрепился на 0,4%, до 68,66 относительно доллара. Торговый оборот в понедельник был небольшим в связи с ограниченной активностью нерезидентов в преддверии праздников. Объем сделок на ММВБ составил лишь 2,1 млрд долларов, пишут аналитики «ВТБ Капитала».

«Как мы полагаем, поддержку рублю оказали в основном экспортеры, которые увеличили продажи иностранной валюты в преддверии предстоящей уплаты налогов», - говорится в отчете.

Татьяна Евдокимова из «Нордеа банка» признает «высокие опасения в связи с тем, что происходит на рынке». По ее словам, рубль может до конца года ослабеть на 1,5-2%, а уровни в 70 рублей за доллар и 80 рублей за евро выглядят вполне достижимыми.

Причин падения, по ее словам, две. Во-первых, это ослабление цен на нефть, во-вторых, приближение длинных выходных в России.

«Мы можем увидеть желание вообще уйти от российского риска [вложений в российские активы] на те самые девять дней, когда мы будем отдыхать, а остальные площадки будут торговаться», - объясняет Евдокимова.