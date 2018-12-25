Вт, 25.12.2018
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В здании МИД Ливии террористы-смертники устроили взрыв и стрельбу

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Спасатели у здания МИД в Триполи.

ФОТО: MAHMUD TURKIA / AFP / SCANPIX

Три человека погибли во вторник в результате взрыва и перестрелки, которые произошли в здании Министерства иностранных дел Ливии в Триполи. Двое погибших являются террористами, сообщает Sky News Arabia.

Один погибший нападавший сам подорвал себя, а другой был застрелен охранником. На теле второго террориста также было закреплено взрывное устройство. Третьей жертвой стал сотрудник МВД.

Ранее сообщалось, что в здании МИД Ливии прогремел сильный взрыв. На фотографиях с места происшествия виден высокий столб дыма, поднимающийся над зданием. На кадрах также видны несколько горящих автомобилей, отмечает "Интерфакс".

После взрыва в районе министерства были слышны звуки выстрелов. По некоторым данным, персонал МИД удалось эвакуировать. Пять человек в ходе нападения и перестрелки получили ранения.

По данным МВД, которые приводит новостной портал "Либия ахбар", в атаке на МИД участвовали шесть человек, трое из которых были смертниками.

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