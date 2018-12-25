Артем Дзюба признан футболистом года в России

"Сколько было публичных рассуждений о том, что Дзюба закономерно пришел к закату карьеры, - сказал в интервью еженедельнику 30-летний футболист. - Сколько было статей, в которых безапелляционно утверждали, что я как футболист закончился. Но никогда нельзя сдаваться и останавливаться, верь в себя, работай, и все придет. А еще верь в хорошее и что обязательно найдутся люди, которые помогут, даже когда не ждешь".