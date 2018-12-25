Артем Дзюба признан футболистом года в России

Нападающий сборной России и санкт-петербургского "Зенита" Артем Дзюба признан лучшим футболистом России 2018 года по версии еженедельника "Футбол", который традиционно проводит опрос среди журналистов.
В нынешнем голосовании приняли участие 277 журналистов ведущих средств массовой информации и представителей пресс-служб. Респонденты должны были назвать трех лучших игроков за текущий календарный год, включая иностранцев, которые провели не менее 10 матчей за отечественные клубы.
За каждое первое место начислялось три очка, за второе - два, за третье - одно.
Дзюба набрал 614 очков, второе место занял вратарь московского ЦСКА Игорь Акинфеев (245), третьим стал его одноклубник защитник Марио Фернандес (215), пишет Newsru.com.
"Сколько было публичных рассуждений о том, что Дзюба закономерно пришел к закату карьеры, - сказал в интервью еженедельнику 30-летний футболист. - Сколько было статей, в которых безапелляционно утверждали, что я как футболист закончился. Но никогда нельзя сдаваться и останавливаться, верь в себя, работай, и все придет. А еще верь в хорошее и что обязательно найдутся люди, которые помогут, даже когда не ждешь".
Артем Дзюба назван лучшим игроком 2018 года по опросу еженедельника «Футбол»https://t.co/rofioOywIz pic.twitter.com/ormPdhd12S— Еженедельник«Футбол» (@ftbl60) 25 декабря 2018 г.
Сам Дзюба назвал футболистом года Игоря Акинфеева, коего причислил к великим голкиперам.