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Обновление Apple лишило пользователей iPhone связи

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09.10.2015. Tallinn. iPhone 6s. FOTO: EERO VABAMÄGI/POSTIMEES

ФОТО: Eero Vabamaegi /

Компания Apple выпустила на днях обновление операционной системы iOS 12.1.2. После установки апдейта все больше пользователей iPhone начали жаловаться на проблемы с сотовой связью.

В описании к обновлению Apple говорит, что оно призвано исправить проблему с сотовой связью в Турции для iPhone XR, iPhone XS и iPhone XS Max, пишет ferra.ru. Однако, вместо исправления в Турции теперь проблема распространилась и на остальные страны на всех континентах. Усугубляет ситуацию то, что после перезагрузки некоторые устройства не активируются. Также есть жалобы на подключение по Wi-Fi.

Жалобы в социальных сетях есть из Северной и Южной Америки, Европы и Азии. Компания Apple пока не комментировала проблему.

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