В Дублине убит помощник эстонского киллера по прозвищу Мясник

Как передает Postimees, 34-летний Эрик Фаулер был убит в субботу около 19:00 в районе Блекстоун выстрелами из пистолета непосредственно после того, как он вышел из своего дома. В него стреляли несколько раз. По словам очевидцев, нападавших было минимум двое. Убийца сбежал на Volkswagen Jetta с регистрационным номером 06-MH-3192. Volkswagen Jetta нашли после убийства недалеко от места происшествия, автомобиль был охвачен огнем.

Эрик Фаулер. ФОТО: Ekraanitõmmis

Полиция разыскала владельца машины, который рассказал, что в начале прошлой недели продал Volkswagen Jetta некоему мужчине. Сделка проходила с глазу на глаз, бумаги договорились оформить позже.

Полиция рассматривает несколько версий убийства Фаулера, в числе прочего следственная группа не исключает, что причина расправы над ним – участие вместе Имре Аракасом в организации заказного убийства известного в криминальном мире Ирландии Джеймса Гейтли.

В апреле прошлого года Эрик Фаулер оказал Имре Аракасу логистическую помощь после того, как 3 апреля тот прибыл в Дублин. «Он катал Аракаса на своей машине и предложил ночлег перед тем, как он должен был убить Джеймса Гейтли», - рассказал источник The Irish Independent.

В апреле 2017 ирландская полиция задержала Имре Аракаса в принадлежащем Эрику Фаулеру доме в Дублине. Полиция считает вполне вероятным, что убийство Эрика Фаулера стало местью преступной группировки Хатча, в которую входит и Джеймс Гейтли. Вторая версия – «внутренняя чистка» мафиозного клана Кинахан, жертвой которой стал входящий в эту преступную организацию Фаулер.