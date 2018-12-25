Против BMW могут возбудить уголовное дело из-за возгорания двигателей

Кроме того, министерство объявило, что обратится в прокуратуру с просьбой провести расследование. Минтранс утверждает, что компания BMW скрывала опасность пожара и затягивала отзывную кампанию. Вспыхнувший в Стране утренней свежести скандал рискует распространиться далеко за ее пределы, поскольку даже в самой BMW признают, что проблема не ограничивается Южной Кореей, пишет Drive.

Причина возгораний в целом выявлена, хотя какие-то детали еще будут уточняться. На ряде сравнительно старых машин возникала утечка жидкости из модуля охлаждения отработанных газов в системе EGR. Это со временем приводило к накоплению осадка на частях EGR. Загрязнения скапливались и на впускном коллекторе. Далее при совпадении ряда условий и при открытом перепускном клапане EGR, который направляет выхлопные газы в обход охладителя, может возникнуть перегрев, приводящий к возгоранию мотора.

Для возникновения перегрева должны совпасть сразу несколько условий, рассказали специалисты BMW: копоть и масло на впускном коллекторе, утечка из охладителя EGR, большой пробег машины, параметры вождения (длительное движение на высокой скорости), открытый перепускной клапан.

«Мы приступили к принятию мер отзыва без промедления в тот момент, когда была подтверждена основная причина пожаров», — говорится в заявлении корейского отделения BMW, распространенном в понедельник. Но, передает Reuters, по версии Минтранса Южной Кореи BMW знала об обсуждаемой проблеме с 2015 года, когда, якобы, создала собственную целевую группу для ее решения. Корейская же группа, состоящая из правительственных чиновников и профессионалов автомобильной промышленности, в понедельник обнародовала результат первоначального расследования, включая планы по предъявлению уголовных обвинений автопроизводителю.

Бежевым цветом внизу показан блок EGR, желтым — патрубок EGR, синим — впускной коллектор. Ремонт мотора заключается в полной замене всего блока EGR либо только его охладителя и в прочистке патрубка EGR.

«Возгорания BMW были вызваны недостатками конструкции, которые вызывали кипение охлаждающей жидкости, что, в свою очередь, приводило к появлению трещины в охладителе EGR и в конечном итоге — утечке охлаждающей жидкости и возникновению пожара в определенных условиях», — заявил соруководитель следственной группы Ли Гван Бум во время пресс-брифинга в правительственном комплексе в Сеуле, сообщает The Korea Herald.