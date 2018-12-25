Минимальная зарплата работников культуры составит 1300 евро

Если первоначально планировалось, что зарплата работников культуры составит 1250 евро, то позже министерство нашло дополнительные средства, поэтому минимальная зарплата работников культуры повысится на 13%.

Повышение зарплат ожидает и тех работников культуры с высшим образованием, которые сейчас получают больше минимума - их зарплата вырастет на семь процентов, пишет dv.ee.