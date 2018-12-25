Вт, 25.12.2018
Надо объяснять, что миграционное соглашение направлено на то, чтобы сюда не попадали нелегальные мигранты. Юри Ратас

Минимальная зарплата работников культуры составит 1300 евро

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Кошелек. Иллюстративное фото.

ФОТО: Panther Media/Scanpix

Министр культуры Индрек Саар подпишет в четверг, 27 декабря, договор о минимальном уровне зарплаты для работников культуры в 2019 году. Согласно документу, нижний уровень брутто-зарплаты будет составлять 1300 евро в месяц.

Если первоначально планировалось, что зарплата работников культуры составит 1250 евро, то позже министерство нашло дополнительные средства, поэтому минимальная зарплата работников культуры повысится на 13%.

Повышение зарплат ожидает и тех работников культуры с высшим образованием, которые сейчас получают больше минимума - их зарплата вырастет на семь процентов, пишет dv.ee.

Договор касается работников культуры, которые получают зарплату из бюджета минкульта, однако рекомендован всем учреждениям культуры, сказано в сообщении министерства.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ