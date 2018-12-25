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  • В подъезде жилого дома полыхала детская коляска: семь человек оказались в ловушке

В подъезде жилого дома полыхала детская коляска: семь человек оказались в ловушке

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Детская коляска.

ФОТО: Arvo Meeks/Valgamaalane

В воскресенье, 23 декабря, в 13:51 в центр тревоги сообщили, что в деревне Лаэва в волости Тарту подъезд жилого дома охвачен огнем. Прибывшие на место происшествия спасатели выяснили, что в подъезде горит детская коляска, передает Tartu Postimees.

Распространившийся в коридоре дым заточил в квартирах семь человек, трое из которых оказались детьми. Им было поручено по возможности заткнуть чем-нибудь щели в дверях, а самим находиться у открытых окон. Спасатели проникли в подъезд и потушили детскую коляску.

Спасатели напоминают, что в подъездах жилых домов, которые в случае пожара являются единственным выходом для жильцов, не должно храниться легковоспламеняющихся материалов или препятствующих эвакуации вещей. Помимо горевшей детской коляски, там нашли также шкаф.

Причина пожара устанавливается.

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