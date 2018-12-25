В подъезде жилого дома полыхала детская коляска: семь человек оказались в ловушке

Распространившийся в коридоре дым заточил в квартирах семь человек, трое из которых оказались детьми. Им было поручено по возможности заткнуть чем-нибудь щели в дверях, а самим находиться у открытых окон. Спасатели проникли в подъезд и потушили детскую коляску.