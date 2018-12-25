Папа римский на Рождество напомнил о необходимости решения конфликтов в Сирии и на Украине

"Я надеюсь на скорое решение сирийского конфликта и окончание военных действий в Сирии", - сказал Франциск в ходе выступления, которое транслировалось итальянским телеканалом Rai24.

По словам папы римского, международному сообществу необходимо выработать политическое решение сирийского конфликта, которое будет отвечать интересам всех противоборствующих сторон.

Понтифик в своей речи также затронул конфликт на Украине, в Йемене и ситуацию в Африке.

По словам Франциска, он поддерживает народ Украины и надеется на установления там длительного мира.

"Я за мир и за уважение прав каждого человека", - сказал он.

Франциск подчеркнул, что выступает за братство и терпение друг к другу, а также за уважение к представителям других рас и религий.