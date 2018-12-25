Папа римский на Рождество напомнил о необходимости решения конфликтов в Сирии и на Украине

Папа римский Франциск во вторник во время традиционного рождественского обращения к "Граду и миру" ("Urbi et Orbi") в Ватикане призвал верующих подумать о насущных международных проблемах.
"Я надеюсь на скорое решение сирийского конфликта и окончание военных действий в Сирии", - сказал Франциск в ходе выступления, которое транслировалось итальянским телеканалом Rai24.
По словам папы римского, международному сообществу необходимо выработать политическое решение сирийского конфликта, которое будет отвечать интересам всех противоборствующих сторон.
Понтифик в своей речи также затронул конфликт на Украине, в Йемене и ситуацию в Африке.
По словам Франциска, он поддерживает народ Украины и надеется на установления там длительного мира.
"Я за мир и за уважение прав каждого человека", - сказал он.
Франциск подчеркнул, что выступает за братство и терпение друг к другу, а также за уважение к представителям других рас и религий.
При этом папа римский, говоря о борьбе с расизмом, привел сравнение с художником, который использует разные цвета для создания картины, а не один цвет.