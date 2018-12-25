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Папа римский на Рождество напомнил о необходимости решения конфликтов в Сирии и на Украине

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Папа римский Франциск.

ФОТО: Sandra Buzaitė / 15min.lt

Папа римский Франциск во вторник во время традиционного рождественского обращения к "Граду и миру" ("Urbi et Orbi") в Ватикане призвал верующих подумать о насущных международных проблемах.

"Я надеюсь на скорое решение сирийского конфликта и окончание военных действий в Сирии", - сказал Франциск в ходе выступления, которое транслировалось итальянским телеканалом Rai24.

По словам папы римского, международному сообществу необходимо выработать политическое решение сирийского конфликта, которое будет отвечать интересам всех противоборствующих сторон.

Понтифик в своей речи также затронул конфликт на Украине, в Йемене и ситуацию в Африке.

По словам Франциска, он поддерживает народ Украины и надеется на установления там длительного мира.

"Я за мир и за уважение прав каждого человека", - сказал он.

Франциск подчеркнул, что выступает за братство и терпение друг к другу, а также за уважение к представителям других рас и религий.

При этом папа римский, говоря о борьбе с расизмом, привел сравнение с художником, который использует разные цвета для создания картины, а не один цвет.

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