Вт, 25.12.2018
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Негативное отношение к Эстонии станет преступлением

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Тюрьма. Иллюстративное фото.

ФОТО: SCANPIX

Рийгикогу принял поправки к Пенитенциарному кодексу Эстонии, согласно которым создание или поддержание негативного отношения к Эстонской Республике будет считаться преступлением, передает Rus.ERR.

В Пенитенциарный кодекс Эстонии внесены изменения, которые уточнят состав преступлений, направленных против безопасности, независимости и территориальной целостности Эстонской Республики. За совершение преступлений против Эстонской Республики будет установлена ответственность и для юридических лиц.

Во избежание правовых пробелов в качестве отдельного преступления будет рассматриваться разведдеятельность, осуществляемая служащим служб разведки или безопасности иностранного государства или действующим в его интересах или по его заданию другим лицом и направленная против безопасности Эстонской Республики, а также поддержка такой деятельности.

Также будет уточнен состав преступлений, направленных на создание или поддержание негативного отношения к Эстонской Республике и оказание противогосударственного влияния на должностное лицо.

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