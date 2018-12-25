Негативное отношение к Эстонии станет преступлением

В Пенитенциарный кодекс Эстонии внесены изменения, которые уточнят состав преступлений, направленных против безопасности, независимости и территориальной целостности Эстонской Республики. За совершение преступлений против Эстонской Республики будет установлена ответственность и для юридических лиц.

Во избежание правовых пробелов в качестве отдельного преступления будет рассматриваться разведдеятельность, осуществляемая служащим служб разведки или безопасности иностранного государства или действующим в его интересах или по его заданию другим лицом и направленная против безопасности Эстонской Республики, а также поддержка такой деятельности.