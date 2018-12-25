Samsung назвала смартфоны, которые обновятся до Android 9 Pie
25 декабря 2018, 15:02
Компания Samsung объявила через приложение Samsung Members, какие смартфоны должны получить обновление прошивки с новой оболочкой One UI и операционной системой Android 9 Pie и в какие сроки.
Обновление до Android 9 Pie начнется в январе 2019 года и продлится аж до октября. В списке присутствуют не только смартфоны, но и планшеты, всего двадцать четыре модели, пишет ferra.ru.
Напомним, новый интерфейс One UI более интуитивный, минималистичный и без лишних деталей. Оболочка отображает наиболее актуальный контент в нижней части экрана, позволяя более комфортно пользоваться смартфоном одной рукой. Интерфейс был оптимизирован и теперь позволяет лучше концентрироваться на информации и быстрее ориентироваться в смартфоне.