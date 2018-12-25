Вт, 25.12.2018
Взгляды людей, считающих себя эстонскими националистами, могут быть диаметрально противоположными. Давид Всевиов

Samsung назвала смартфоны, которые обновятся до Android 9 Pie

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Samsung. Иллюстративное фото.

ФОТО: Igor Golovniov / ZUMAPRESS.com

Компания Samsung объявила через приложение Samsung Members, какие смартфоны должны получить обновление прошивки с новой оболочкой One UI и операционной системой Android 9 Pie и в какие сроки.

Обновление до Android 9 Pie начнется в январе 2019 года и продлится аж до октября. В списке присутствуют не только смартфоны, но и планшеты, всего двадцать четыре модели, пишет ferra.ru.

Напомним, новый интерфейс One UI более интуитивный, минималистичный и без лишних деталей. Оболочка отображает наиболее актуальный контент в нижней части экрана, позволяя более комфортно пользоваться смартфоном одной рукой. Интерфейс был оптимизирован и теперь позволяет лучше концентрироваться на информации и быстрее ориентироваться в смартфоне.

Полные планы по выпуску Android 9 Pie у Samsung такие:

  • Samsung Galaxy S9: январь 2019
  • Samsung Galaxy S9+: январь 2019
  • Samsung Galaxy Note 9: февраль 2019
  • Samsung Galaxy S8: март 2019
  • Samsung Galaxy S8+: март 2019
  • Samsung Galaxy Note 8: март 2019
  • Samsung Galaxy A8 (2018): апрель 2019
  • Samsung Galaxy A8+ (2018): апрель 2019
  • Samsung Galaxy A7 (2018): апрель 2019
  • Samsung Galaxy A9 (2018): апрель 2019
  • Samsung Galaxy Tab S4 10.5: апрель 2019
  • Samsung Galaxy J4: май 2019
  • Samsung Galaxy J4+: май 2019
  • Samsung Galaxy J6: май 2019
  • Samsung Galaxy J6+: май 2019
  • Samsung Galaxy A8 Star: май 2019
  • Samsung Galaxy J7 (2017): июль 2019
  • Samsung Galaxy J7 Duo: август 2019
  • Samsung Galaxy Xcover 4: сентябрь 2019
  • Samsung Galaxy J3 (2017): сентябрь 2019
  • Samsung Galaxy Tab S3 9.7: сентябрь 2019
  • Samsung Galaxy Tab A (2017): октябрь 2019
  • Samsung Galaxy Tab Active 2: октябрь 2019
  • Samsung Galaxy Tab A 10.5: октябрь 2019

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ