Samsung назвала смартфоны, которые обновятся до Android 9 Pie

Обновление до Android 9 Pie начнется в январе 2019 года и продлится аж до октября. В списке присутствуют не только смартфоны, но и планшеты, всего двадцать четыре модели, пишет ferra.ru.

Напомним, новый интерфейс One UI более интуитивный, минималистичный и без лишних деталей. Оболочка отображает наиболее актуальный контент в нижней части экрана, позволяя более комфортно пользоваться смартфоном одной рукой. Интерфейс был оптимизирован и теперь позволяет лучше концентрироваться на информации и быстрее ориентироваться в смартфоне.

Полные планы по выпуску Android 9 Pie у Samsung такие: