Антон Шипулин: cпорт стал очень грязным

«Я пока полгода дома восстанавливался, ждал момент, когда мне захочется бегать, вернуться на лыжи. Но такой момент резко не наступил. Я взял на сбор Легкова, он великий мотиватор. Мы с ним вставали каждый день в 6 утра, чтобы сделать трехчасовую тренировку на море в Греции. И я понимал тогда, что должно быть желание, как было три-четыре года назад.

Мы общались с тренером Крючковым и поняли, что нет желания как три-четыре года назад, когда мы выходили на занятие с горящими глазами, понимали, что тренировка даст результат, считали каждую секунду, аналитику. Мне это было интересно.