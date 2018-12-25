Скончался известный эстонский художник

Лилль более полувека активно участвовал в художественной жизни Эстонии, доказав, что можно достичь вершин живописи и без академического образования, но благодаря таланту, целеустремленному труду и упорству. Это был один из первых и самых последовательных абстрактных художников Эстонии, в контексте эстонского искусства примечательной и исключительной также является созданная им в 1980-е годы гротескная графика методом глубокой печати.

Адо Лилль родился в 1932 году в Ряпина, провел детство в Валге, изучал право в Тартуском университете, вступил в КПСС и работал юристом в милиции, суде, тюрьме, Президиуме Верховного совета и Художественном фонде. В 1988 году он оставил профессию юриста в пользу карьеры художника-фрилансера.

Лилль самостоятельно выучился рисованию и живописи, его не приняли в Государственный институт художеств. Хотя он занимался искусством с начала шестидесятых, его первая персональная выставка состоялась всего в 1976 году, а широкая известность пришла с выставкой в 1985 году. В 1980-х графика Лилля экспонировалась на зарубежных выставках диссидентского искусства СССР. В 1987 году Лилль удостоился диплома на триеннале живописи Балтийских стран в Вильнюсе.

В 1995 году Лилль стал лауреатом годовой премии имени Кристьяна Рауда, в 2000 году — годовой премии Эстонского культурного капитала, в 2005 году он получил годовую стипендию Эстонского культурного капитала, а в 2015 году был избран в почетные члены Эстонского союза художников.