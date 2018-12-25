Вт, 25.12.2018
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  • Морской музей отказался от покупки исторической шхуны

Морской музей отказался от покупки исторической шхуны

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Шхуна Hoppet.

ФОТО: Tanel Kulbas

Хотя весной директор Эстонского морского музея Урмас Дрезен дал понять, что они могут приобрести историческую шхуну Hoppet, в настоящий момент от этой идеи они оказались.  Теперь шхуна находится на Сааремаа.

«Нам предлагали Hoppet весной, но все сложилось так, как сложилось, - сказал Дрезен BNS. - В нашем порту судна больше нет, его отправили на Сааремаа».

Дрезен отметил, что, во-первых, владельцы судна не делали музею конкретного предложения, а, во-вторых, управление парусником потребовало бы дополнительных навыков и знаний, которые сейчас отсутствуют.

«Покупка Hoppet также привела бы к изменению в составе музея. И если бы я стал подсчитывать, что для нас правильнее и перспективнее, нам, прежде всего, следовало бы позаботиться о тех старых вещах, которые у нас уже есть, и инвестировать в них. Есть, например, и яхты постарше, нуждающиеся в том, чтобы их привели в порядок. От нас скорее ждут, чтобы мы смогли приступить к приведению их порядок, а не забрать исправный парусник и оперировать им», - сказал он.

В конце марта газета Lääne Elu написала, что владелец Hoppet предложил шхуну Морскому музею, где она выставлялась в рамках экспозиции. Еще тогда Дрезен говорил, что покупка Hoppet ни в коем случае не может произойти в течение ближайших двух лет, но, по его словам, музей будет иметь Hoppet в виду. «Мы все же заинтересованы в том, чтобы судно оставалось в Эстонии», - сказал он.

Hoppet – единственный построенный эстонскими мастерами по строительству деревянных судов и спроектированный с учетом специфики прибрежных вод Эстонии парусник, который до сих пор ходит по морю.

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