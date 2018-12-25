Собственник Olerex рассказал, стоит ли ожидать рекордно высоких цен на топливо в предстоящем году

«Бензин подорожает весной 2019 года, когда крупнейший потребитель данного вида топлива в лице США активизируется, что приведет к увеличению спроса, - сказал Моппель. – А вот цены на дизель весной, скорее всего, снизятся, поскольку будет совершен переход на более дешевое летнее дизельное топливо».

Рекордная стоимость бензина была зафиксирована весной 2012 года, когда литр топлива стоил 1,459 евро. В этом году самые высокие цены на бензин были зафиксированы 9 октября, достигнув 1,439 евро. Моппель предположил, что в этом году стоимость бензина будет составлять около 1,4 евро.