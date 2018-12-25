Из свидетельства о рождении могут убрать данные об отце ребенка

Рийгикогу принял во втором чтении поправки к Закону о действиях по оформлению гражданского состояния, согласно которым можно изменить акт о рождении, если данные об отце ребенка были внесены со слов матери, передает Rus.ERR.
До 30 июня 2010 года мать при регистрации ребенка могла ходатайствовать о внесении имени отца в свидетельство о рождении даже в случае, если она не состояла в браке с отцом ребенка и если отцовство никто не признавал. В таком случае имя отца ребенка вносилось в свидетельство о рождении со слов матери. Отцовство при этом не признавалось.
Законопроект устанавливает возможность убрать данные об отце, внесенные в свидетельство о рождении со слов матери, на основании заявления, поданного законным представителем несовершеннолетнего ребенка или достигшим совершеннолетия ребенком.