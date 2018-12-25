Уличный опрос: что жители Эстонии дарят на Рождество и Новый год своим близким?

Наступило Рождество, и портал Tartu Postimees решил узнать у жителей Тарту, какие подарки их близкие могут ожидать под елкой.
Кюлли Кяэр
Конфеты, мед, варежки и носки обязательно попадают в наш мешок с подарками. Детям дарим игрушки – Lego.
Марина Сеэрман
Друзья чаще получают в подарок конфеты, кофе и что-нибудь подобное. Семье достаются очень разные вещи, детям – игрушки. Подарок для мужа озвучивать не буду, не то он услышит.
Лео Лукс
Что-нибудь гламурное и очень желанное. Мы составляем списки подарков, и каждый вытягивает бумажку с именем человека, которому он будет делать в этом году приятное, то есть всем дарить подарки не надо. Дети хотели игрушки, молодой человек – недостающие предметы домашнего обихода. Я надеюсь получить от Деда Мороза сборник анекдотов «Армянского радио».
Оути Уоти
Что-нибудь приятное и символическое. Вещи мне не нужны, я уже стара. Детям Дед Мороз положит под елку конструктор Lego.
Рийдо Тинно
Детям я бы подарил гоночную трассу Hot Wheels и швейную машину, чтобы можно было самим шить одежду для кукол. Одежда для кукол ведь очень дорога.
Пекка Лескинен
В этом году мы отказались от подарков. Совсем. Мы с семьей хотим остаться на праздники в Тарту, это и есть наш подарок.