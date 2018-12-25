Уличный опрос: что жители Эстонии дарят на Рождество и Новый год своим близким?

Жительница Тарту Кюлли Кяэр. ФОТО: SILLE ANNUK

Кюлли Кяэр

Конфеты, мед, варежки и носки обязательно попадают в наш мешок с подарками. Детям дарим игрушки – Lego.

Марина Сеэрман. ФОТО: SILLE ANNUK

Марина Сеэрман

Друзья чаще получают в подарок конфеты, кофе и что-нибудь подобное. Семье достаются очень разные вещи, детям – игрушки. Подарок для мужа озвучивать не буду, не то он услышит.

Лео Лукс. ФОТО: SILLE ANNUK

Лео Лукс

Что-нибудь гламурное и очень желанное. Мы составляем списки подарков, и каждый вытягивает бумажку с именем человека, которому он будет делать в этом году приятное, то есть всем дарить подарки не надо. Дети хотели игрушки, молодой человек – недостающие предметы домашнего обихода. Я надеюсь получить от Деда Мороза сборник анекдотов «Армянского радио».

Финка Оути Уоти. ФОТО: SILLE ANNUK

Оути Уоти

Что-нибудь приятное и символическое. Вещи мне не нужны, я уже стара. Детям Дед Мороз положит под елку конструктор Lego.

Рийдо Тинно. ФОТО: SILLE ANNUK

Рийдо Тинно

Детям я бы подарил гоночную трассу Hot Wheels и швейную машину, чтобы можно было самим шить одежду для кукол. Одежда для кукол ведь очень дорога.

Финн Пекка Лескинен. ФОТО: SILLE ANNUK

Пекка Лескинен