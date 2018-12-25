Вт, 25.12.2018
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  • Уличный опрос: что жители Эстонии дарят на Рождество и Новый год своим близким?

Уличный опрос: что жители Эстонии дарят на Рождество и Новый год своим близким?

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Подарки.

ФОТО: Arvo Meeks / Lõuna-Eesti Postimees

Наступило Рождество, и портал Tartu Postimees решил узнать у жителей Тарту, какие подарки их близкие могут ожидать под елкой.

Жительница Тарту Кюлли Кяэр.

ФОТО: SILLE ANNUK  

Кюлли Кяэр

Конфеты, мед, варежки и носки обязательно попадают в наш мешок с подарками. Детям дарим игрушки – Lego.

Марина Сеэрман.

ФОТО: SILLE ANNUK 

Марина Сеэрман

Друзья чаще получают в подарок конфеты, кофе и что-нибудь подобное. Семье достаются очень разные вещи, детям – игрушки. Подарок для мужа озвучивать не буду, не то он услышит.

Лео Лукс.

ФОТО: SILLE ANNUK 

Лео Лукс

Что-нибудь гламурное и очень желанное. Мы составляем списки подарков, и каждый вытягивает бумажку с именем человека, которому он будет делать в этом году приятное, то есть всем дарить подарки не надо. Дети хотели игрушки, молодой человек – недостающие предметы домашнего обихода. Я надеюсь получить от Деда Мороза сборник анекдотов «Армянского радио».

Финка Оути Уоти.

ФОТО: SILLE ANNUK 

Оути Уоти

Что-нибудь приятное и символическое. Вещи мне не нужны, я уже стара. Детям Дед Мороз положит под елку конструктор Lego.

Рийдо Тинно.

ФОТО: SILLE ANNUK 

Рийдо Тинно

Детям я бы подарил гоночную трассу Hot Wheels и швейную машину, чтобы можно было самим шить одежду для кукол. Одежда для кукол ведь очень дорога.

Финн Пекка Лескинен.

ФОТО: SILLE ANNUK 

Пекка Лескинен

В этом году мы отказались от подарков. Совсем. Мы с семьей хотим остаться на праздники в Тарту, это и есть наш подарок.

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