Обнаружена новая причина зависания компьютера

Злоумышленники вынуждают пользователей переходить на специально созданную вредоносную страницу. Она оформлена как сервис технической поддержки. На сайте сообщается о якобы произошедшей ошибке в работе компьютера, которая привела к заражению. Жертве предлагается позвонить по указанному номеру для решения проблемы, пишет lenta.ru.

В фейковую страницу встроен специальный код, который заставляет атакованную машину многократно переходить по URL. Также на экране появляются кнопки для перехода «назад» и «вперед». Многократная загрузка страниц подвешивает компьютер, так как процессор переводит все ресурсы на работу браузера.

Пользователь может завершить работу подвисшей программы через диспетчер задач. Юзеры Google Chrome находятся в наибольшей опасности: при возобновлении работы браузер восстановит вредную страницу. Пользователи Firefox могут избавиться от подвисающей страницы с первого раза.