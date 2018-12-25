Картина дня: ДТП на железной дороге, убийство помощника эстонского киллера и обвал на мировых биржах

Негативное отношение к Эстонии станет преступлением

Рийгикогу принял поправки к Пенитенциарному кодексу Эстонии, согласно которым создание или поддержание негативного отношения к Эстонской Республике будет считаться преступлением. Читайте далее...

На железнодорожном переезде автомобиль столкнулся с поездом

Сегодня в 9.50 в полицию поступило сообщение, что в Харьюмаа на железнодорожном переезде Кулна автомобиль врезался в пассажирский поезд. Читайте далее...

В Дублине убит помощник эстонского киллера по прозвищу Мясник

В субботу перед своим домом в Дублине был убит член местной группировки, который оказывал эстонскому киллеру Имре Аракасу (прозвище Мясник – прим. ред.) логистическую помощь при организации заказного убийства. Читайте далее...

Американские биржи пережили худший сочельник. Волна докатилась до России

Грустнее праздника на Уолл-стрит не было никогда. Индекс S&P 500 упал почти на 3%, пережив худший рождественский сочельник в истории. Индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ потерял 2,21%, Dow Jones - 2,91%. Читайте далее...

Рождество едва не обернулось трагедией для семьи из Кохтла-Ярве

Рождественские праздники прошли для спасателей спокойно и без серьезных происшествий. В период с 24 по 25 декабря спасателям поступило 17 связанных с пожарами вызовов. В общей сложности они отреагировали на 44 вызова, помимо пожаров, они были связаны с ДТП. Помощь на местах происшествия оказывали также медики и полицейские. Читайте далее...

Видео: в Сиднее из-за угрозы обрушения небоскреба эвакуировали тысячи человек

В австралийском городе Сидней спасатели экстренно эвакуировали почти три тысячи человек из жилой зоны в районе Олимпийского парка. Читайте далее...

В сочельник в Эстонии на свет появилось 20 детей

В сочельник, 24 декабря, в роддомах по всей Эстонии на свет появилось 20 малышей, из которых 12 мальчиков и восемь девочек. Читайте далее...

Шипулин объявил о завершении карьеры

Российский биатлонист Антон Шипулин принял решение завершить спортивную карьеру. Об этом он сообщил на пресс-конференции в немецком Гельзенкирхене перед первым в этом сезоне стартом. Читайте далее...

Завтра Эстония насладится зимней сказкой. Однако на дорогах поджидает опасность

По данным службы погоды Эстонии, в ночь на среду до полуночи ожидается преимущественно облачная погода. На западе страны мокрый снег и дождь, на востоке мокрый снег и снег. Читайте далее...

Из свидетельства о рождении могут убрать данные об отце ребенка