Полиция разыскивает без вести пропавшую 81-летнюю женщину

Полиция получила сообщение об исчезновении Лууле вчера. Однако велика вероятность, что она ушла из дома несколькими днями ранее. К сожалению, нет информации о том, во что была одета пожилая женщина. Пропавшая не пользуется мобильным телефоном.

Полицейские проверили окрестности и другие места, где могла бы находиться пожилая женщина, но, к сожалению, поиски результатов не принесли. Лууле принадлежит квартира на улице Каппели в Таллинне, полицейские проверили и ее, но она была пуста. Тем не менее, возможно, что разыскиваемая все-таки находится в столице.