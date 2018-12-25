Вт, 25.12.2018
Шоферы сравнивают пешеходов с камикадзе, которые нарочно выпрыгивают из-за кустов на «зебру». Сандер Кулламаа
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В тяжелой аварии погиб человек, трое пострадали
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Скорая помощь. Иллюстративное фото.

ФОТО: Arvo Meeks / Lõuna-Eesti Postimees

Сегодня около четырех часов в поселке Сяревере произошла авария, в ходе которой погиб человек, передает Järva Teataja.

Пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Ильмар Кахро сказал, что трагическая авария произошла на 75-ом километре шоссе Пярну-Раквере-Сымеру, где столкнулись два автомобиля.

В ходе авария погиб один человек, а троих скорая увезла в больницу.

На месте происшествия в данный момент движение затруднено, произошедшем занимается полиция.

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