В тяжелой аварии погиб человек, трое пострадали

В тяжелой аварии погиб человек, трое пострадалиНовость дополняется!
25 декабря 2018, 17:14
Сегодня около четырех часов в поселке Сяревере произошла авария, в ходе которой погиб человек, передает Järva Teataja.
Пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Ильмар Кахро сказал, что трагическая авария произошла на 75-ом километре шоссе Пярну-Раквере-Сымеру, где столкнулись два автомобиля.
В ходе авария погиб один человек, а троих скорая увезла в больницу.
На месте происшествия в данный момент движение затруднено, произошедшем занимается полиция.