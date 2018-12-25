В Москве проходят задержания членов фанатских группировок ФК ЦСКА

«У него изъят компьютер, проведен обыск на квартире», - сообщил «Интерфаксу» осведомленный источник.

Aquí algunas fotos de White Horse, CSKA Moscú. Hoy el grupo cumple 11 años. pic.twitter.com/dR3wi00W6r — Troublemakers España (@TroublemakersEs) 14 марта 2018 г.

По данным агентства, следственные действия в отношении фанатов футбольного клуба ЦСКА связаны с дракой с итальянцами в центре Москвы, которая имела место 7 ноября на улице Воронцово поле.

Тогда более 20 человек, предположительно армейских болельщиков, вступили в драку с прибывшей из Рима группой поддержки итальянского футбольного клуба «Рома» перед матчем Лиги чемпионов.

В ходе конфликта пострадал гражданин Италии, в гостинице, где проживали итальянцы, были побиты стекла.

«На тот момент все нападавшие скрылись, сейчас проверяется причастность болельщиков ЦСКА к данному инциденту», - уточнил источник.

Следственные действия начались утром в понедельник. Проверяются участники как минимум трех фанатских объединений по более чем по десяти адресам.