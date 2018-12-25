Вт, 25.12.2018
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В Москве проходят задержания членов фанатских группировок ФК ЦСКА

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Болельщики ЦСКА на финальном матче.

ФОТО: SCANPIX

Один из лидеров организованных фанатов футбольного клуба ЦСКА - 28-летний Илья Златогоров - задержан в Москве после проведения следственных действий у него дома. В ближайшее время в отношении лидера группы White Horse может быть возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве, передает NEWSru.

«У него изъят компьютер, проведен обыск на квартире», - сообщил «Интерфаксу» осведомленный источник.

По данным агентства, следственные действия в отношении фанатов футбольного клуба ЦСКА связаны с дракой с итальянцами в центре Москвы, которая имела место 7 ноября на улице Воронцово поле.

Тогда более 20 человек, предположительно армейских болельщиков, вступили в драку с прибывшей из Рима группой поддержки итальянского футбольного клуба «Рома» перед матчем Лиги чемпионов.

В ходе конфликта пострадал гражданин Италии, в гостинице, где проживали итальянцы, были побиты стекла.

«На тот момент все нападавшие скрылись, сейчас проверяется причастность болельщиков ЦСКА к данному инциденту», - уточнил источник.

Следственные действия начались утром в понедельник. Проверяются участники как минимум трех фанатских объединений по более чем по десяти адресам.

В конце ноября появлялась информация об обысках по нескольким десяткам адресов фанатов столичного «Спартака» из-за массовой драки с болельщиками армейцев, произошедшей в сентябре.

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