«Цапок»-крабоед подал в суд на собственных детей

Цеповяз требует признать недействительными сделки по переходу прав от бывшей жены к их общим детям на доли в компании «Созвездие», в собственности которой находятся химчистка и ресторан в станице Кущевской. Также он намерен сохранить за собой 50 процентов уставного капитала компании, которые Цеповяз оценил в 4,2 миллиона рублей.

В 2015 году семейная чета заключила брачный договор, однако через два года Наталье Цеповяз надоело обеспечивать мужа в колонии, и они развелись. Как уточнила женщина, в год на его содержание уходило около трех миллионов рублей. Согласно брачному договору, все имущество Цеповяза отошло его жене и детям.

Когда Цеповяза перестала спонсировать жена, он подал иск о признании недействительным брачного договора, и Краснодарский краевой суд его удовлетворил. Адвокаты бывшей жены осужденного пытались обжаловать это решение, но безуспешно. Поскольку договор признан недействительным, все имущество супругов должно быть поделено поровну.

15 ноября стало известно, что в ежемесячный список тюремных покупок Цеповяза входили дорогостоящие продукты и деликатесы на сумму от 30 до 60 тысяч рублей. Для заключенного приобретались конфеты, колбасы, дорогостоящий сыр, готовые салаты, килограммы красной икры, сигареты, сырое куриное мясо, крабы, красная рыба, а также дорогостоящие предметы гардероба.