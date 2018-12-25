Вт, 25.12.2018
Взгляды людей, считающих себя эстонскими националистами, могут быть диаметрально противоположными. Давид Всевиов

Страхованием в Эстонии сможет заниматься любая фирма

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Автомобиль Toyota. Иллюстративное фото.

ФОТО: David Zalubowski / AP

В Рийгикогу прошли первое чтение поправки к Закону о страховой деятельности, согласно которым планируется расширить круг фирм, которые могут заниматься страховой деятельностью. Сейчас страхованием могут заниматься только акционерные общества, передает Rus.ERR.

В отношении страхового товарищества будут применяться те же правила, что и в отношении акционерного общества, предоставляющего услуги страховой компании.

Для ведения страховой деятельности страховое товарищество должно ходатайствовать о соответствующем разрешении у Финансовой инспекции.

Размер паевого капитала страхового товарищества такой же, как у акционерного общества, предоставляющего услуги страхования. 

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ