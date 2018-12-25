Страхованием в Эстонии сможет заниматься любая фирма
25 декабря 2018, 17:55
В Рийгикогу прошли первое чтение поправки к Закону о страховой деятельности, согласно которым планируется расширить круг фирм, которые могут заниматься страховой деятельностью. Сейчас страхованием могут заниматься только акционерные общества, передает Rus.ERR.
В отношении страхового товарищества будут применяться те же правила, что и в отношении акционерного общества, предоставляющего услуги страховой компании.
Для ведения страховой деятельности страховое товарищество должно ходатайствовать о соответствующем разрешении у Финансовой инспекции.
Размер паевого капитала страхового товарищества такой же, как у акционерного общества, предоставляющего услуги страхования.