В Facebook рассказывают о террористах на борту парома, следовавшего в Таллинн. Правда ли это?
25 декабря 2018, 19:09
В Facebook распространяется сообщение о том, что на борту следовавшего из Хельсинки в Таллинн парома Viking Line полицейские задержали несколько террористов, которые были исламистами-радикалами, передает Postimees.
По словам пресс-секретаря полиции Ильмара Кахро, с ними связались люди, по словам которых, полиции стоило проверить одну компанию, путешествующую из Хельсинки в Таллинн.
"Полицейские проверили в порту как компанию, так и ее транспортное средство, ничего подозрительного обнаружено не было, их проездные документы также были в порядке", - сказал Ильмар Кахро.
В сообщении, которые было опубликовано в Facebook, говорилось, что полиция проводит спецоперацию на борту парома Viking Line, в ходе которой было задержано несколько террористов.