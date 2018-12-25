Вт, 25.12.2018
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  • В Facebook рассказывают о террористах на борту парома, следовавшего в Таллинн. Правда ли это?

В Facebook рассказывают о террористах на борту парома, следовавшего в Таллинн. Правда ли это?

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Паром Viking Line. Иллюстративное фото.

ФОТО: KÜLLIKE ROOVÄLI / PM/SCANPIX BALTICS

В Facebook распространяется сообщение о том, что на борту следовавшего из Хельсинки в Таллинн парома Viking Line полицейские задержали несколько террористов, которые были исламистами-радикалами, передает Postimees.

По словам пресс-секретаря полиции Ильмара Кахро, с ними связались люди, по словам которых, полиции стоило проверить одну компанию, путешествующую из Хельсинки в Таллинн.

"Полицейские проверили в порту как компанию, так и ее транспортное средство, ничего подозрительного обнаружено не было, их проездные документы также были в порядке", - сказал Ильмар Кахро.

В сообщении, которые было опубликовано в Facebook, говорилось, что полиция проводит спецоперацию на борту парома Viking Line, в ходе которой было задержано несколько террористов.

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