В Facebook рассказывают о террористах на борту парома, следовавшего в Таллинн. Правда ли это?

По словам пресс-секретаря полиции Ильмара Кахро, с ними связались люди, по словам которых, полиции стоило проверить одну компанию, путешествующую из Хельсинки в Таллинн.

"Полицейские проверили в порту как компанию, так и ее транспортное средство, ничего подозрительного обнаружено не было, их проездные документы также были в порядке", - сказал Ильмар Кахро.