Вт, 25.12.2018
И вот эта «доброжелательная» толпа бравых «солдат» подверглась «нападению» одного человека. Елизавета Фомина
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  • Галерея: эстонские спасатели придумали удивительный способ поздравить с Рождеством

Галерея: эстонские спасатели придумали удивительный способ поздравить с Рождеством

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Поскольку у Общества спасателей-добровольцев Рынгу был в резерве  автомобиль, спасателям пришла идея украсить его рождественскими украшениями и порадовать людей. Машина, украшенная елочными огнями, нанесла визиты многим местным жителям, передает Tartu Postimees.

"Это машина, находящаяся в резерве Общества спасателей-добровольцев Рынгу, сейчас мы ее не используем. Придумали украсить машину к Рождеству и порадовать родственников, друзей, а также многих жителей Рынгу и окрестностей", - сказал пресс-секретарь общества Михкель Лухт.

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