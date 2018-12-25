Галерея: эстонские спасатели придумали удивительный способ поздравить с Рождеством

"Это машина, находящаяся в резерве Общества спасателей-добровольцев Рынгу, сейчас мы ее не используем. Придумали украсить машину к Рождеству и порадовать родственников, друзей, а также многих жителей Рынгу и окрестностей", - сказал пресс-секретарь общества Михкель Лухт.