Вт, 25.12.2018
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  • На шоссе Таллинн-Нарва автомобиль с российскими номерами перевернулся через крышу

На шоссе Таллинн-Нарва автомобиль с российскими номерами перевернулся через крышу

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Полицейская машина. Иллюстративное фото.

ФОТО: Dmitri Kotjuh/ Järva Teataja /

Сегодня около трех часов дна на 137-ом километре шоссе Таллинн-Нарва автомобиль перевернулся через крышу, водитель не пострадал, передает Postimees.

40-летний водитель ехал в сторону Таллинна, когда потерял управление над машиной, съехал с дороги и перевернулся через крышу. Мужчина был один в машине, он не пострадал.

"Водитель - гражданин России, автомобиль также зарегистрирован в России. Водитель был трезв", - сообщил пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Ильмар Кахро.

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