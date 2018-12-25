На шоссе Таллинн-Нарва автомобиль с российскими номерами перевернулся через крышу
25 декабря 2018, 20:07
Сегодня около трех часов дна на 137-ом километре шоссе Таллинн-Нарва автомобиль перевернулся через крышу, водитель не пострадал, передает Postimees.
40-летний водитель ехал в сторону Таллинна, когда потерял управление над машиной, съехал с дороги и перевернулся через крышу. Мужчина был один в машине, он не пострадал.
"Водитель - гражданин России, автомобиль также зарегистрирован в России. Водитель был трезв", - сообщил пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Ильмар Кахро.