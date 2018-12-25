Продукты в России подорожали в три раза быстрее европейских

Сильнее всего в ЕС продовольствие подорожало на Кипре — на 5,6 процента. В Венгрии рост составил 4,3 процента, в Румынии — три процента.

В некоторых странах, напротив, продукты в 2018 году дешевели. Наибольшая дефляция зафиксирована в Чехии — 2,1 процента. В Ирландии снижение составило 1,5 процента, в Литве — 0,7 процента.