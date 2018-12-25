Продукты в России подорожали в три раза быстрее европейских

Рост цен на продукты питания в России за 11 месяцев 2018 года составил 3,3 процента, свидетельствуют данные Росстата, опубликованные на сайте. В странах Евросоюза этот показатель в среднем составляет один процент, передает Lenta.ru.
Сильнее всего в ЕС продовольствие подорожало на Кипре — на 5,6 процента. В Венгрии рост составил 4,3 процента, в Румынии — три процента.
В некоторых странах, напротив, продукты в 2018 году дешевели. Наибольшая дефляция зафиксирована в Чехии — 2,1 процента. В Ирландии снижение составило 1,5 процента, в Литве — 0,7 процента.
Общий рост индекса потребительских цен (его принято приравнивать к инфляции) в России в 2018 году составил 3,4 процента, в странах ЕС в среднем — 1,6 процента. Лидерами роста стали Венгрия (3,2 процента), Латвия (2,9 процента) и Литва (2,6 процента). Дефляция нигде не зафиксирована.