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  • В Тарту людей эвакуировали из торгового центра из-за угрозы взрыва

В Тарту людей эвакуировали из торгового центра из-за угрозы взрыва
Полиция задержала 27-летнего мужчину!

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Угроза взрыва в торговом центре Tasku.

ФОТО: Erakogu

Во вторник, 25 декабря, в 21.30 поступило сообщение о том, что в тартуском торговом центре Tasku заложена бомба. Полиция эвакуировала посетителей, а саперы осмотрели здание, пишет Tartu Postimees.

«В 21.30 нам сообщили, что кто-то позвонил в ТЦ Tasku и сообщил о заложенной бомбе, - пояснил пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Ильмах Кахро. – К счастью, на момент звонка в торговом центре было мало людей».

По словам пресс-секретаря, в это время люди находились в кинотеатре и ресторане, так как магазины были закрыты в связи с праздниками.

«Людей эвакуировали, а саперы осмотрели здание», - сказал Кахро.

Ночью тартуские полицейские задержали подозреваемого в угрозе взрыва 27-летнего мужчину.

«Его мотивы пока не ясны, но можно сказать, что, к счастью, реальной угрозы он ни для кого не представлял. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье о серьезном нарушении общественного порядка", - сказал Кахро.

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