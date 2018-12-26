Deutsche Welle: что ждет Россию в 2019 году

Повышение цен может негативно отразится на и так падающей популярности правительства и президента Владимира Путина. Принятая в 2018 году реформа, предусматривающая повышение пенсионного возраста, уже привела к обвалу их рейтингов. По данным соцопросов, главу Кремля сегодня поддерживают две трети россиян, но времена его заоблачной популярности последних лет, похоже, прошли. В то же время обозреватели не ожидают массовых протестов.

Выход из ДРСМД как конец эпохи

Экономическое развитие России и в новом году будут тормозить западные санкции. В конце 2018 года США воздержались от обещанных ранее новых жестких, как писали некоторые СМИ, - "драконовских" санкций, ограничившись введением скорее символических мер, и даже неожиданно ослабили свои самые жесткие санкции против компаний Олега Дерипаски. Тем не менее, ничто не указывает на то, что Вашингтон откажется от тактики постепенного усиления санкционного давления на РФ. Поводы при этом называются разные - от действий России в отношении Украины до дела Скрипалей.

Во внешней политике 2019 год обещает стать поворотным для России, в первую очередь – в отношениях с США. В феврале истекает срок ультиматума, выдвинутого Вашингтоном Москве за предполагаемое нарушение Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД). Россия отвергает обвинения, что российская ракета 9М729 нарушает положения соглашения.

Обозреватели исходят из того, что обе стороны выйдут или приостановят свое участие в договоре 1987 года, который считается одним из краеугольных камней ядерного разоружения. Так будет разрушен еще один из элементов наследия последнего советского лидера Михаила Горбачева, который публично возразил Путину в его критической оценке ДРСМД.

Еще одна веха и, возможно, конец эпохи во внешней политике России ожидается в июне. Если Москва к тому времени не возобновит выплату членских взносов в Совет Европы, совет министров этой созданной в 1949 году старейшей европейской организации будет вынужден ее исключить, сказал в конце 2018 года генсек Турбьерн Ягланд. После аннексии Крыма в 2014 году Парламентская ассамблея СЕ приостановила право голоса членов российской делегации, после чего Россия с июня 2017 года отказалась платить членские взносы - около 30 миллионов евро. В 2019 году в июне истекает двухлетний срок, после которого совет министров СЕ будет вынужден на это отреагировать. В свою очередь представители руководства России не раз говорили, что страна может сама выйти из Совета Европы, членом которого она стала в 1996 году. Если это произойдет, то больнее всего ударит по тысячам россиян, которые каждый год обращаются в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) как в последнюю инстанцию.

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