Столетие ЭР: из-за большой популярности рождественских походов добавлены новые маршруты

«Благодаря серии юбилейных походов ЭР100 десятки тысяч людей смогли насладиться в этом году природой Эстонии. Первый общеэстонский рождественский поход предложит всем еще одну возможность провести на природе активно время с семьей или друзьями после посиделок за столом, – сказала руководитель праздничной программы Маарья-Лийза Соэ. - Рождественским походом мы и завершим серию юбилейных походов».

По словам президента Походного союза Эстонии Ингрид Кулигиной, в рамках общеэстонского рождественского похода во всех уездах Эстонии состоится всего 80 походов. «Интерес к рождественскому походу был настолько высок, что во многих регионах нам пришлось добавить в программу дополнительные походы. Среди всех походов, регистрация для участия в которых сейчас открыта, каждый сможет найти для себя наиболее подходящий», – добавила Кулигина.

Большинство рождественских походов ЭР100 – это пешие походы или походы на болотоступах с гидами, также запланировано несколько походов на внедорожниках, каноэ и электровелосипедах. «В поход можно отправиться как в национальный парк Карула, по деревням Причудья, на Синие горы в Ида-Вирумаа, так и во многие другие места Эстонии», – добавила Кулигина.

Участие в общеэстонском рождественском походе для всех бесплатное, поход будет продолжаться 1-2 часа. Для участия в походе необходима предварительная регистрация.