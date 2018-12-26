Рядом с вулканом Этна на Сицилии произошло землетрясение
26 декабря 2018, 10:42
Землетрясение обрушилось на Сицилию вокруг проснувшегося недавно самого активного вулкана в Европе Этна, пишет «Корреспондент».
Землетрясение магнитудой 4,9 произошло на итальянском острове Сицилия. Об этом в среду, 26 декабря, сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).
По данным центра, очаг подземных толчков залегал на глубине 10 км. Эпицентр землетрясения находился в 180 км к востоку от города Палермо.
К настоящему моменту информации о пострадавших и разрушениях не поступало.