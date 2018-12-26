Рядом с вулканом Этна на Сицилии произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 4,9 произошло на итальянском острове Сицилия. Об этом в среду, 26 декабря, сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

По данным центра, очаг подземных толчков залегал на глубине 10 км. Эпицентр землетрясения находился в 180 км к востоку от города Палермо.