Андра Вейдеманн вернулась в Центристскую партию и примет участие в выборах

Лидер партии, премьер-министр Юи Ратас отметил, что Андра Вейдеманн — человек, который всегда искал и в политике, и в прочих сферах жизни общие точки соприкосновения, всегда старался примирить разные стороны.

«Будучи руководителем целевого учреждения Общественного согласия она активно выступала, среди прочего, за финансирование науки. Андра Вейдеманн стремилась собрать воедино организации и людей, чтобы повысить активность в участии в политических процессах и поднять еще выше уровень общественных дебатов. Как показали события последнего времени, спокойный и конструктивный диалог очень востребованы в нашем обществе и мы должны предпринимать еще больше усилий, чтобы лучше слышать друг друга. Вклад Андры Вейдеманн во все эти процессы можно только приветствовать», - подчеркнул Юри Ратас.

По словам самой Вейдеманн, работа, которую ведет Юри Ратас, свидетельствует о том, что она присоединяется к изменившейся партии. «Центристская партия стала силой, к которой я вновь хочу состоять и куда меня пригласили вернуться», - отметила Андра Вейдеманн.

Возглавлявшая в 1995-1996 годах Центристскую партию Андра Вейдеманн отметила, что Юри Ратас и его команда сумели добиться того, что не удавалось осуществить в партии в течение нескольких месяцев.