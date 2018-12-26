Андра Вейдеманн вернулась в Центристскую партию и примет участие в выборах

Бывший министр, депутат Рийгикогу, этнограф и ведущая передач Андра Вейдеманн вступает в Центристскую партию и собирается баллотироваться на предстоящих выборах в Рийгикогу в таллиннских районах Мустамяэ и Нымме. В свое время Андра Вейдеманн была и председателем Центристской партии, сообщает BNS со ссылкой на пресс-службу Центристской партии.
Лидер партии, премьер-министр Юи Ратас отметил, что Андра Вейдеманн — человек, который всегда искал и в политике, и в прочих сферах жизни общие точки соприкосновения, всегда старался примирить разные стороны.
«Будучи руководителем целевого учреждения Общественного согласия она активно выступала, среди прочего, за финансирование науки. Андра Вейдеманн стремилась собрать воедино организации и людей, чтобы повысить активность в участии в политических процессах и поднять еще выше уровень общественных дебатов. Как показали события последнего времени, спокойный и конструктивный диалог очень востребованы в нашем обществе и мы должны предпринимать еще больше усилий, чтобы лучше слышать друг друга. Вклад Андры Вейдеманн во все эти процессы можно только приветствовать», - подчеркнул Юри Ратас.
По словам самой Вейдеманн, работа, которую ведет Юри Ратас, свидетельствует о том, что она присоединяется к изменившейся партии. «Центристская партия стала силой, к которой я вновь хочу состоять и куда меня пригласили вернуться», - отметила Андра Вейдеманн.
Возглавлявшая в 1995-1996 годах Центристскую партию Андра Вейдеманн отметила, что Юри Ратас и его команда сумели добиться того, что не удавалось осуществить в партии в течение нескольких месяцев.
«Я рада быть членом этой сильной команды и внести свой вклад в результаты Центристской партии на предстоящих выборах», - отметила она.