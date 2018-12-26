СМИ: мировая экономика окажется под ударом в новом году
26 декабря 2018, 11:23
В 2019 году мировая экономика в полной мере ощутит на себе последствия от торговых войн, происходивших на протяжении всего 2018-го, пишет Bloomberg.
Финансовые рынки уже приняли удар. По оценкам Bank of America Merrill Lynch, в этом году новости о торговой войне привели к чистому падению индекса S&P 500 на шесть процентов, а китайский фондовый рынок уже потерял два триллиона долларов.
Американские потребители смотрят на экономическую ситуацию в будущем году с пессимизмом, пишет lenta.ru. Кроме того, оптимизм малого бизнеса по поводу улучшения экономики упал до двухлетнего минимума, и компании ожидают меньшей прибыли в 2019 году.