Похищенную более 30 лет назад жительницу Аргентины удалось спасти

Отмечается, что женщина была похищена еще в 1987 году, когда ей было 13 лет. Она приехала в Боливию вместе со своей сестрой по приглашению 50-летнего мужчины, с которым тесно общалась ее родственница, пишет Postimees.

Спустя несколько месяцев сестра поссорилась со знакомым и покинула Боливию. Уже в Аргентине она призналась, что мужчина заставлял их работать в публичном доме, которым владела его семья.

Правоохранительные органы начали расследование лишь в 2014 году. Женщину, которой сейчас уже 45 лет, нашли в гараже в городе Бермехо. На тот момент она воспитывала девятилетнего сына. Сейчас аргентинка живет со своей семьей на родине.